Премьер-министр Шри-Ланки объявил, что экономика страны рухнула

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе заявил в парламенте, что экономика страны рухнула. Единственным путем к ее возрождению он считает соглашение с Международным валютным фондом.

Ранил Викремесингхе говорит, что сейчас ситуация более серьезная, чем просто дефицит топлива, газа, электричества и продовольствия. Он отметчает, что сейчас видны признаки падения на самое дно.

В ближайшие месяцы Шри-Ланке потребуется 6 млрд долларов для поддержания своих резервов, оплаты растущих счетов за импорт и стабилизации валюты.

Первоначальное обсуждение с МВФ уже завершено. Ожидается, что официальное соглашение будет заключено до конца июля.

Власти страны намерены провести конференцию по кредитной помощи с Индией, Японией и Китаем. Сейчас страна столкнулась с худшим экономическим кризисом за всю свою историю.

Hamilton Reserve Bank Ltd., владеющий международными суверенными облигациями Шри-Ланки со ставкой 5,875% и сроком погашения 25 июля на сумму более 250 млн долларов подал иск в Федеральный суд Нью-Йорка.

После объявления страной дефолта в прошлом месяце банк требует полной выплаты основной суммы долга.

В Шри-Ланке сохраняется нехватка продовольствия и предметов первой необходимости. Это может привести к усилению протестов и еще большей угрозе для политической стабильности.