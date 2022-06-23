Полиомиелит возвращается: вирус обнаружен в Лондоне

Представители британской сферы здравоохранения призывают общественность обратить внимание на своевременность прививок от полиомиелита, поскольку вирус выявлен во время стандартного тестирования сточных вод в Лондоне.

Последний случай полиомиелита произошел в Великобритании в 1984 году. С 2003 года страна объявлена свободной от полиомиелита.

Соединенные Штаты также имеют статус страны, свободной от полиомиелита, но с 1979 года.

Агентство здравоохранения и безопасности сообщает, что вирус был обнаружен в стоках в феврале и апреле, что указывает на его передачу между людьми.

Вместе с тем представители агентства говорят, что пока не обнаружено ни одного случая заражения. Благодаря вакцинации, риск заболевания остается низким.

Тем не менее, агентство рекомендует всем, кто пропустил вакцинацию, сделать прививку сейчас. Медики уже связываются с родителями детей, которым еще не делали прививку.

Центры контроля и профилактики заболеваний сообщают, что полиомиелит опасен для жизни и может привести к инвалидности. Заболевание передается от человека к человеку в основном через фекалии.

Лекарства от этой болезни нет, но вакцины достаточно эффективны. В начале 1950-х годов, пока не появились препараты для проведения прививок, от полиомиелита происходило более 15 000 случаев паралича в год.