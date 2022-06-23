Слоат: НАТО изменит концепцию расстановки сил в Европе на саммите в Мадриде

23 июня помощник Байдена Аманда Слоат сообщила о намерениях НАТО изменить основополагающую концепцию альянса на следующем саммите организации в Мадриде.

В ночь на четверг российское информационное агентство "ТАСС" сообщило, что спецпредставитель американского президента Аманда Слоат заявила о намерениях Североатлантического альянса изменить оборонную концепцию организации на грядущем саммите НАТО в Мадриде.

"Я думаю, что будут более широкие объявления о расстановке сил и средств. Альянс обсуждает это в течение года, с предыдущего саммита. Ожидаю, что ряд союзников выступит с объявлениями", - утверждает Слоат.

Примечательно, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде с 28 по 30 Швеция и Финляндия не будут приняты в организацию.