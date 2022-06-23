Кейт Миддлтон решила помирить принцев Уильяма и Гарри

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон позвонила принцу Гарри и предложила ему поздравить с днем рождения принца Уильяма.

Уильям и Гарри практически не общаются между собой. Но Кейт Миддлтон решила исправить эту ситуацию и спасти братьев от того, чтобы они навсегда потеряли общение.

Us Weekly пишет, что Уильям чувствует потерю Гарри. Но оба брата слишком упрямы, поэтому Кейт пришлось попробовать сгладить их обиды.

Для этого она решила воспользоваться таким поводом, как день рождения мужа.

Миддлтон поговорила с братьями по отдельности. Она позвонила Гарри в Монтесито и предложила связаться с Уильямом в его день рождения.

Однако похоже, что оба принца проигнорировали благородные намерения Кейт и ее попытки выступить в роли миротворца.

Большинство экспертов считают, что особой надежды на воссоединение Уильяма и Гарри нет. Это стало особенно очевидным во время платинового юбилея Елизаветы II, где они не общались друг с другом.

Вероятно, Гарри и Уильям не готовы закончить ссору, поэтому вмешательство третьих лиц им не поможет.