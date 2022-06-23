Главные подкормки для малины в июле, чтобы ягоды были сладкими

Чтобы на кустах малины выросло много крупных и сладких ягод, их нужно подкармливать в разные периоды вегетации.

Июль – самое подходящее время для внесения составов, которые защитят растение от болезней и насытят его необходимыми питательными веществами.

Если кусты выглядят крепкими и здоровыми, с хорошим количеством сформировавшихся ягод, в июле достаточно подкормить их калийной селитрой или другим удобрением с калием.

Можно позаботиться об урожае заранее. Для этого после цветения вносят калимаг, сульфат калия, чтобы обеспечить поступление серы и магния. Хороший результат дает двойной суперфосфат.

Опрыскивание кустов обеспечит быстрое впитывание полезных веществ. Для этой цели подойдут минеральные удобрения, например, хелатин и аквамикс.

При наличии проблем в развитии растений, слабом цветении, необходимо восполнить недостаток микроэлементов. Для этого используются любые комплексные составы.

В июле малине может не хватать азота. В таком случае нужны настои трав или мочевина для подкормки по листу и коровяк для внесения под корень.

Малина хорошо реагирует на зольный раствор. Для его приготовления нужно растворить стакан древесной золы в 10 л воды и полить кусты.