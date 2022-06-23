Аль-Джазира сообщила, что в Афганистане увеличилось число погибших в результате землетрясения

По сообщению международной телекомпании «Аль-Джазира», число погибших в результате смертоносного землетрясения увеличилось.

Количество жертв самого смертоносного землетрясения за последние десятилетия, которое продлилось лишь несколько минут, на территории Афганистана увеличилось до 1500 жертв, при этом более 2000 человек пострадали.

Всем пострадавшим оказывается оперативная медицинская помощь, на вертолетах их экстренно доставляют в больницы для лечения травм, полученных в результате землетрясения.

Поисково-спасательные работы в зоне бедствия продолжаются, а также ведётся активная помощь с многочисленными гуманитарными кризисами в стране.

Напомним, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Афганистане рано утром в среду, 22 июня, на юго-востоке страны недалеко от границы с Пакистаном. Особенно сильно пострадали провинции Пактика и Хост.