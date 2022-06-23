МИД Чехии прекратил выдачу виз гражданам РФ и Беларуси до марта 2023 года

Правительство Чехии приняло решение о временной остановке выдачи виз для россиян и белорусов.

23 июня на официальном сайте пресс-службы Министерства иностранных дел Чехии появилась информация о том, что Прага более не будет выдавать визы белорусам и россиянам до весны 2023 года.

Также на сайте МИД Чехии утверждается, что мера о невыдаче виз гражданам РФ и Беларуси направлена на скорейшее прекращение российской военной спецоперации в Украине.

Примечательно, что чешский МИД разрешил гражданам Беларуси и России, уже находящимся на территории Чехии долгосрочно, подавать заявления на продление своего нахождения в стране.