МИД Чехии прекратил выдачу виз гражданам РФ и Беларуси до марта 2023 года
Правительство Чехии приняло решение о временной остановке выдачи виз для россиян и белорусов.
23 июня на официальном сайте пресс-службы Министерства иностранных дел Чехии появилась информация о том, что Прага более не будет выдавать визы белорусам и россиянам до весны 2023 года.
Также на сайте МИД Чехии утверждается, что мера о невыдаче виз гражданам РФ и Беларуси направлена на скорейшее прекращение российской военной спецоперации в Украине.
Примечательно, что чешский МИД разрешил гражданам Беларуси и России, уже находящимся на территории Чехии долгосрочно, подавать заявления на продление своего нахождения в стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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