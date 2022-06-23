Почему не цветут пионы и как добиться роскошных цветов

Пионы начинают цвести на 2-3 год после посадки. Обычно на кустах много цветов, а если растение не зацветает в обычные сроки, нужно разобраться в причинах.

Чаще всего пионы отказываются цвести, если они посажены в неподходящем месте. Это должна быть солнечная часть участка, на которой грунтовые воды находятся глубоко, иначе корни растения будут гнить.

Пионы не следует сажать прямо возле стен дома или деревьев. Для них не подходит кислая почва, но ситуацию спасает регулярная посыпка грунта золой.

Для посадки нужно выбрать здоровые растения с двумя придаточными корнями и посадить их в яму глубиной не меньше 50 см. На дне должен быть дренаж. Примерно раз в 10 лет растения нужно делить и пересаживать.

Для хорошего цветения пионам нужна подкормка. Весной вносят азотные и калийные составы, чуть позже – комплексное удобрение, в период формирования почек – калийное и фосфорное.

Важно не переусердствовать с азотными удобрениями, иначе на кустах будет активно развиваться зелень, а цветов останется мало.

Во время закладывания почек и перед цветением растение нужно обильно поливать. На каждый куст должно уходить по 3 ведра воды.

В первые годы после посадки боковые бутоны нужно удалять. Для защиты от болезней и вредителей лучше принять профилактические меры.