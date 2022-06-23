Как вырастить густую и сочную петрушку: проверенные советы
Петрушка – очень полезное растение, которое прекрасно растет на открытом грунте. Но есть несколько хитростей, которые помогут заметно улучшить урожай.
Все знают, что петрушка – двухлетнее растение. Но важно учитывать, что пышную и ароматную зелень она дает только в первый год.
Оставлять растение на том же месте стоит, если в следующем году его планируется выращивания на семена.
Одной из выгодных свойств петрушки – морозостойкость. Это значит, что она прекрасно себя чувствует и хорошо растет практически до самых заморозков.
С учетом этой особенности, можно сажать петрушку несколько раз за сезон, начиная с апреля. Тогда у вас как минимум до ноября будет свежая зелень к столу.
Каждые 2-3 года место посадки петрушки нужно менять. Растение выделяет в почву вещества, которые наносят вред ему самому.
Растение не слишком требовательно к свету, поэтому может расти и в затененном месте. Важные условия хорошего роста – регулярный полив и периодические подкормки.
Листовой петрушке нужны азотные удобрения, а корневой – фосфорные. Можно использовать органику, например, компост. Высокая концентрация минеральных веществ нежелательна, поэтому с готовыми составами нужно быть осторожным.
Опубликовано: Светлана Репина
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