Госдеп: ведутся переговоры о вывозе российских дипломатов из США

Официальный представитель Госдепа США Прайс заявил об обсуждении ситуации с вывозом российских дипломатов с территории Соединённых Штатов Америки.

В ходе телефонной конференции Нед Прайс рассказал о том, что дипломатические переговоры с РФ по поводу вывоза российских дипломатов с территории США активно продолжаются. Помимо этого он подчеркнул, что США заинтересованы в поддержании контактов с РФ и выступают за продолжение функционирования посольств в Москве и Вашингтоне.

«Это предмет продолжающихся дипломатических обсуждений», — заявил о данной ситуации во время брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

Вызывает интерес тот факт, что ранее правительство США не выдавало разрешение на прилёт спецрейса РФ в Вашингтон, который должен был вернуть на родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей.