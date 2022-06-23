Госдеп: ведутся переговоры о вывозе российских дипломатов из США
Официальный представитель Госдепа США Прайс заявил об обсуждении ситуации с вывозом российских дипломатов с территории Соединённых Штатов Америки.
В ходе телефонной конференции Нед Прайс рассказал о том, что дипломатические переговоры с РФ по поводу вывоза российских дипломатов с территории США активно продолжаются. Помимо этого он подчеркнул, что США заинтересованы в поддержании контактов с РФ и выступают за продолжение функционирования посольств в Москве и Вашингтоне.
«Это предмет продолжающихся дипломатических обсуждений», — заявил о данной ситуации во время брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.
Вызывает интерес тот факт, что ранее правительство США не выдавало разрешение на прилёт спецрейса РФ в Вашингтон, который должен был вернуть на родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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