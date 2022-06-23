Особые средства для роз, от которых они будут цвести долго и красиво
Роза – настоящее украшение участка. Но это еще и очень требовательное растение, которое требует внимания и особого отношения.
Для пышного цветения кустам нужно специальное питание. А еще очень важна защита от вредителей и грибковых заболеваний, опасных для розы.
Для каждого периода нужны свои средства. Например, в конце мая, когда закладываются бутоны, необходимы калий и фосфор.
В это время можно подкормить кусты суперфосфатом или двойным суперфосфатом, калиевой селитрой или сульфатом калия.
Не будет лишней и обработка различными препаратами. Фитоспорин нужно смешивать с сахаром. Искра поможет справиться со многими насекомыми-вредителями, в качестве альтернативы подойдет Алиот.
Для укрепления иммунитета, чтобы роза могла сопротивляться болезням и другим внешним воздействиям, используются Эпин или НВ-101.
Есть специальное удобрение для роз, оно называется Бона Форте. Многие из этих препаратов подходят и для других растений.
При обработке роз по листу опрыскивать их нужно достаточным количеством раствора. Он должен попадать и на верхнюю часть листа, и на нижнюю.
Опубликовано: Светлана Репина
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