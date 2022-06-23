Reuters: саммит G7 поднимет вопрос о турбинах Siemens для «Северного потока»

Американское новостное издание Reuters утверждает, что страны "Большой Семёрки" намереваются обсудить замену сломанных газовых турбин в трубопроводе "Северный поток".

23 июня глава Министерства природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон дал интервью изданию Reuters, где сообщил. что участники "Большой семёрки" хотят поднять вопрос о замене газовых турбин в российском газопроводе "Северный поток".

"Я уверен, что он [вопрос с турбиной Siemens - Autoparus] всплывет по крайней мере в коридорах G7. Я бы не рассчитывал на то, что мы найдем решение перед завершением", - поделился мнением Уилкинсон.

Лидер канадского Минэнерго также признаёт, что в Германии и многих странах Европы обеспокоены снижением поставок газа из России в связи с поломкой турбины Siemens в газопроводе "Северный поток". Саму же турбину проблематично заменить из-за персональных санкций Siemens против России.