В США признали законность требований Турции к Швеции и Финляндии о выдаче террористов

Требования Турции о выдаче Швецией и Финляндией курдов являются законными, считают в США.

В США заявили, что претензии Турции относительно вопроса вступления в НАТО Швеции и Финляндии являются законными.

"Соединенные Штаты не отрицают, что у Турции имеется законная обеспокоенность проблемой терроризма", - говорится в заявлении помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Отмечается, что не смотря на это Вашингтон намерен как можно скорее урегулировать разногласия между Турцией и потенциальными членами НАТО.

Напомним, что Турция уже несколько недель блокирует вступление этих стран в НАТО из-за нерешенного вопроса курдов.

Турция требует выдать ей скрывающихся в Швеции и Финляндии курдских террористов для суда над ними.