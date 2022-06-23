В США признали законность требований Турции к Швеции и Финляндии о выдаче террористов
Требования Турции о выдаче Швецией и Финляндией курдов являются законными, считают в США.
В США заявили, что претензии Турции относительно вопроса вступления в НАТО Швеции и Финляндии являются законными.
"Соединенные Штаты не отрицают, что у Турции имеется законная обеспокоенность проблемой терроризма", - говорится в заявлении помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Отмечается, что не смотря на это Вашингтон намерен как можно скорее урегулировать разногласия между Турцией и потенциальными членами НАТО.
Напомним, что Турция уже несколько недель блокирует вступление этих стран в НАТО из-за нерешенного вопроса курдов.
Турция требует выдать ей скрывающихся в Швеции и Финляндии курдских террористов для суда над ними.
Опубликовано: Николай Скира
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