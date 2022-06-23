Байден исключил запрет на экспорт нефти из США

По словам главы минэнерго Дженнифер Грэнхолм, Байден не планирует вводить запрет на экспорт нефти из США.

В среду, 22 июня, глава Министерства энергетики США, рассказала прессе о том, что Байден в настоящее время не рассматривает вариант запрета экспортирования американской нефти, для снижения цен на внутреннем рынке страны.

"Президент обдумывает огромное число возможных решений с самого начала и последовавшим за этим скачка цен. И я не думаю, что кто-либо перестал исключать какие-либо варианты. На данном этапе президент не предлагает идти на такой шаг, однако он не хочет исключать возможные варианты", - такое заявление сделала Грэнхолм в ходе брифинга на площадке Белого дома.

Напоминаем, что в Соединённых Штатах Америки с весны по прежнему продолжается активный рост цен на топливо, что вызывает крайнее недовольство и обеспокоенность дальнейшими перспективами у жителей страны.