Секрет приготовления компоста за один сезон без особых усилий

Процесс компостирования не следует путать с гниением. Его суть заключается в превращении твердых отходов органики в особый субстрат.

Для компостирования необходима специальная конструкция. На дне стоит оставить древесные отходы, а если их нет, можно использовать ветки от обрезки кустов или деревьев. Это будет дренаж.

Важные нюансы: ветки с больных деревьев использовать нельзя, равно как и окрашенные доски. Нижним слоем могут быть пищевые отходы: шкурки от фруктов и овощей, луковая шелуха, картофельные очистки, яичная скорлупа.

Все эти отходы содержат минеральные вещества, микро- и макроэлементы, сахара. Чтобы в компосте хорошо развивались бактерии, его нужно прослаивать тонкими ветками, опилками, соломой.

Такие ингредиенты ускоряют созревание компоста, подавляют развитие патогенных микроорганизмов, разрыхляют структуру массы и позволяют обойтись без перемешивания.

Нельзя складывать в компостную яму только свежескошенную траву с газона. Это спровоцирует процесс гниения. Однако травяная часть в массе все же должна быть.

Торфом и землей компост присыпать необязательно, если в него попадет грунт на корнях сорняков.

Накрывать компостер не нужно, дождь и солнце сами сделают всю необходимую работу, а помогут им почвенные бактерии, грибки, черви.