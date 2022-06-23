Секрет приготовления компоста за один сезон без особых усилий
Процесс компостирования не следует путать с гниением. Его суть заключается в превращении твердых отходов органики в особый субстрат.
Для компостирования необходима специальная конструкция. На дне стоит оставить древесные отходы, а если их нет, можно использовать ветки от обрезки кустов или деревьев. Это будет дренаж.
Важные нюансы: ветки с больных деревьев использовать нельзя, равно как и окрашенные доски. Нижним слоем могут быть пищевые отходы: шкурки от фруктов и овощей, луковая шелуха, картофельные очистки, яичная скорлупа.
Все эти отходы содержат минеральные вещества, микро- и макроэлементы, сахара. Чтобы в компосте хорошо развивались бактерии, его нужно прослаивать тонкими ветками, опилками, соломой.
Такие ингредиенты ускоряют созревание компоста, подавляют развитие патогенных микроорганизмов, разрыхляют структуру массы и позволяют обойтись без перемешивания.
Нельзя складывать в компостную яму только свежескошенную траву с газона. Это спровоцирует процесс гниения. Однако травяная часть в массе все же должна быть.
Торфом и землей компост присыпать необязательно, если в него попадет грунт на корнях сорняков.
Накрывать компостер не нужно, дождь и солнце сами сделают всю необходимую работу, а помогут им почвенные бактерии, грибки, черви.
Опубликовано: Светлана Репина
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