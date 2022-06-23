Огородники рассказали, что делать с тюльпанами, которые уже отцвели

Чтобы тюльпаны радовали своим внешним видом, им необходим особый уход. Это касается и периода после цветения.

Сохранить пышные и крупные бутоны помогает обрезка растений после завершения их цветения. Над землей формируются луковицы, в которых закладываются цветы для предстоящего сезона.

Если оставить старые бутоны на месте, луковицам не хватит питательных веществ. Обрезку можно проводить, когда лепестки полностью высохнут и станут легко отделяться от стебля.

Инструменты перед обрезкой нужно продезинфицировать, чтобы не заразить растения различными болезнями. Одновременно стоит отметить, где именно в почве находятся луковицы, чтобы потом не искать их.

Полив после цветения продолжается еще несколько недель. Весной стоит внести подкормку с азотом, фосфором и калием. Можно использовать минеральные удобрения с цинком и марганцем.

А вот органика для тюльпанов не подходит, она может спровоцировать гниение луковиц. Нельзя использовать и хлор.

Выкапывать луковицы можно, когда пожелтеет большая часть листьев. Необходимо сразу проверить, нет ли на них следов гнили, плесени или болезней. Зараженные луковицы нужно уничтожить.

Здоровые головки просушивают, не подвергая воздействию прямых лучей солнца, дезинфицируют марганцевым раствором и отправляют на хранение.