Что делать, если в июле у яблонь желтеют и опадают листья
Листья на яблоне начинают желтеть и опадать по разным причинам. Это может быть плохая погода, атака вредителей, болезнь дерева.
Частая причина – дефицит питательных веществ. В этом случае у дерева не только желтеют листья, но и не завязываются плоды. В такой ситуации нужно позаботиться о внесении азотных удобрений весной или в первые дни лета.
Дереву может не хватать фосфора или железа, особенно на известковых грунтах. Справиться с этой проблемой поможет раствор лимонной кислоты и медного купороса в воде.
Если яблоня заболела ржавчиной, на листьях появляются рыжие пятна. От болезни помогают препараты Абига-Пик, Чемпион и раствор коллоидной серы. Хлороз тоже приводит к увяданию, его профилактикой служит регулярное рыхление почвы.
Бурая пятнистость развивается в жаркую или влажную погоду. Заболевание лечится йодом и бордоской смесью.
Одним из самых опасных вредителей является яблоневая тля. ЕЕ можно уничтожить раствором древесной золы. От жука букарки помогает хлорофос, от зимней пяделлицы – табачный раствор.
При опадании листьев их нужно собрать и сжечь, удалить с дерева больные ветки и яблоки, обработать средствами вроде Фитомицина. Молодые саженцы стоит подкормить Ростмоментом.
Опубликовано: Светлана Репина
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