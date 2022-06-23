Что делать, если в июле у яблонь желтеют и опадают листья

Листья на яблоне начинают желтеть и опадать по разным причинам. Это может быть плохая погода, атака вредителей, болезнь дерева.

Частая причина – дефицит питательных веществ. В этом случае у дерева не только желтеют листья, но и не завязываются плоды. В такой ситуации нужно позаботиться о внесении азотных удобрений весной или в первые дни лета.

Дереву может не хватать фосфора или железа, особенно на известковых грунтах. Справиться с этой проблемой поможет раствор лимонной кислоты и медного купороса в воде.

Если яблоня заболела ржавчиной, на листьях появляются рыжие пятна. От болезни помогают препараты Абига-Пик, Чемпион и раствор коллоидной серы. Хлороз тоже приводит к увяданию, его профилактикой служит регулярное рыхление почвы.

Бурая пятнистость развивается в жаркую или влажную погоду. Заболевание лечится йодом и бордоской смесью.

Одним из самых опасных вредителей является яблоневая тля. ЕЕ можно уничтожить раствором древесной золы. От жука букарки помогает хлорофос, от зимней пяделлицы – табачный раствор.

При опадании листьев их нужно собрать и сжечь, удалить с дерева больные ветки и яблоки, обработать средствами вроде Фитомицина. Молодые саженцы стоит подкормить Ростмоментом.