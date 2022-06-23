Эффективное средство для подкормки клубники: урожай вас удивит

Количество ягод на кустах клубники, а также их размер и вкус зависят от правильного ухода и подкормок.

Для формирования завязи, налива сладких плодов клубнике нужны питательные вещества. В первую очередь, это азот, фосфор и калий. Но не стоит забывать и о микроэлементах.

Подкормка необходима во время цветения. В этот период хорошо работают препараты на основе гуминовых кислот. В них есть все нужные вещества, поливать такими составами клубнику нужно раз в 2 недели.

Гуматы можно заменить настоем древесной золы, хотя эффект от него будет чуть менее заметный. Для приготовления раствора нужно растворить стакан золы в 10 л воды и настоять сутки.

Для сладости ягод кусты нужно обработать борной кислотой. Эта подкормка используется в период цветения и при формировании будущих ягод. 5 г порошка разводят в 10 л воды и опрыскивают кусты.

Подкормки не дадут результата, если неправильно ухаживать за клубникой. Обязательно нужно пропалывать грядки, причем делать это еще до внесения удобрений.

Перед подкормкой также необходимо срезать засохшие и пожелтевшие листья с кустов, поскольку от них может пойти заражение растений.

Подкормка под корень выполняется на увлажненной почве. Любые удобрения вносятся рано утром или в вечерние часы.