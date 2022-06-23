Эффективное средство для подкормки клубники: урожай вас удивит
Количество ягод на кустах клубники, а также их размер и вкус зависят от правильного ухода и подкормок.
Для формирования завязи, налива сладких плодов клубнике нужны питательные вещества. В первую очередь, это азот, фосфор и калий. Но не стоит забывать и о микроэлементах.
Подкормка необходима во время цветения. В этот период хорошо работают препараты на основе гуминовых кислот. В них есть все нужные вещества, поливать такими составами клубнику нужно раз в 2 недели.
Гуматы можно заменить настоем древесной золы, хотя эффект от него будет чуть менее заметный. Для приготовления раствора нужно растворить стакан золы в 10 л воды и настоять сутки.
Для сладости ягод кусты нужно обработать борной кислотой. Эта подкормка используется в период цветения и при формировании будущих ягод. 5 г порошка разводят в 10 л воды и опрыскивают кусты.
Подкормки не дадут результата, если неправильно ухаживать за клубникой. Обязательно нужно пропалывать грядки, причем делать это еще до внесения удобрений.
Перед подкормкой также необходимо срезать засохшие и пожелтевшие листья с кустов, поскольку от них может пойти заражение растений.
Подкормка под корень выполняется на увлажненной почве. Любые удобрения вносятся рано утром или в вечерние часы.
Опубликовано: Светлана Репина
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