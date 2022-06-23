МИД РФ: Запад поставил цель нарушить авиасообщение между Россией и Турцией
В Министерстве иностранных дел РФ Юрий Пилипсон сообщил, что западные страны хотят нарушить российско-турецкое авиасообщение.
Российский дипломат Юрий Пилипсон поделился своим мнением о том, что страны запада хотят нанести удар по авиасообщению между РФ и Турцией при помощи своих антироссийских санкций.
Однако, Пилипсон также отметил тот факт, что правительства двух стран делают всё возможное для того, чтобы усилия запада оказались напрасны и у туристов, направляющихся в Турцию, не возникло никаких проблем с перелётом.
«Приходится учитывать, что западные санкции среди прочего преследуют цель нарушить российско-турецкое авиационное сообщение...В целом удовлетворены обещаниями Анкары создать для россиян в Турции все условия для полноценного и безопасного отдыха, держим вопрос на приоритетном контроле»,-заявил в своём сообщении прессе Юрий Пилипсон.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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