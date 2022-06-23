Bloomberg: Китай скрыл от США объёмы покупки нефти из России

Издание Bloomberg утверждает, что правительство Китая могло скрывать от администрации США масштабы закупок российской нефти.

Американское новостное агентство Bloomberg взяло интервью у экономиста Сесилии Роуз, которая утверждает, что Пекин покупает у Москвы значительно больше нефти, чем думают в администрации Вашингтона. По мнению Роуз, в Китае сознательно скрывают настоящие масштабы закупок энергоресурсов у России.

Примечательно, что министр энергетики Соединённых Штатов Дженнифер Грэнхолм также полагает, что Китай и Индия покупают у России беспрецедентно большое количество нефти, параллельно публикуя недостоверные и сознательно заниженные данные о сделке с российскими коллегами.

Также ранее информационное издание Reuters выпустило статью, в которой сообщило, что за минувший май Китай значительно нарастил закупку нефти у России, хотя ранее лидером по поставкам нефти в КНР была Саудовская Аравия.