Bloomberg: Китай скрыл от США объёмы покупки нефти из России
Издание Bloomberg утверждает, что правительство Китая могло скрывать от администрации США масштабы закупок российской нефти.
Американское новостное агентство Bloomberg взяло интервью у экономиста Сесилии Роуз, которая утверждает, что Пекин покупает у Москвы значительно больше нефти, чем думают в администрации Вашингтона. По мнению Роуз, в Китае сознательно скрывают настоящие масштабы закупок энергоресурсов у России.
Примечательно, что министр энергетики Соединённых Штатов Дженнифер Грэнхолм также полагает, что Китай и Индия покупают у России беспрецедентно большое количество нефти, параллельно публикуя недостоверные и сознательно заниженные данные о сделке с российскими коллегами.
Также ранее информационное издание Reuters выпустило статью, в которой сообщило, что за минувший май Китай значительно нарастил закупку нефти у России, хотя ранее лидером по поставкам нефти в КНР была Саудовская Аравия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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