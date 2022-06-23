В Одессе планируют запретить преподавание русского языка и литературы

В ближайшее время в Одесской области решат вопрос о запрете преподавания русского языка и литературы.

Украинский Telegram-канал поделился со своими подписчиками информацией о том, что в Одесской области запрещено проводить учебные занятия по русскому языку и литературе, а в августе мэр Одессы Сергей Труханов должен решить судьбу этих учебных дисциплин непосредственно в городе Одесса.

"С 1 августа в Одесской больше не будут преподавать русский язык и литературу. Соответствующие учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей. Их заменят авторами других государств", - написали в Telegram-канале «Страна».

Помимо этого авторы публикации сообщили, что русский язык и литература не будут преподаваться в одесских областных учреждениях образования даже факультативно, его собираются запретить полностью.