В Одессе планируют запретить преподавание русского языка и литературы
В ближайшее время в Одесской области решат вопрос о запрете преподавания русского языка и литературы.
Украинский Telegram-канал поделился со своими подписчиками информацией о том, что в Одесской области запрещено проводить учебные занятия по русскому языку и литературе, а в августе мэр Одессы Сергей Труханов должен решить судьбу этих учебных дисциплин непосредственно в городе Одесса.
"С 1 августа в Одесской больше не будут преподавать русский язык и литературу. Соответствующие учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей. Их заменят авторами других государств", - написали в Telegram-канале «Страна».
Помимо этого авторы публикации сообщили, что русский язык и литература не будут преподаваться в одесских областных учреждениях образования даже факультативно, его собираются запретить полностью.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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