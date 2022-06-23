Агрономы объяснили, как и чем подкармливать свеклу для сочности и сладости

Подкормки помогают получить крупную, сочную и сладкую свеклу. Но для этого удобрения нужно правильно подбирать и вносить в почву.

В самом начале вегетационного периода можно использовать органику. Например, раствор птичьего помета в воде в соотношении 1:12 или коровяка 1:8. Альтернатива – настой из 2 стаканов древесной золы на ведро воды.

Минеральные удобрения содержат комплекс необходимых веществ. Но их нельзя использовать в августе, чтобы урожай был здоровым и полезным.

Корневые подкормки вносят между рядами или проделывают для них специальные бороздки. После внесения растения нужно полить, чтобы они не получили ожоги.

Внекорневые подкормки представляют собой опрыскивания. Чаще всего для свеклы используются растворы мочевины, марганца, поваренной соли.

Для подкормки растения солевым раствором нужна 1 ст.л. на ведро воды. Поступление натрия делает корнеплоды более сладкими.

Свекла не любит любые удобрения с хлором. Магний делает плоды сахаристыми и помогает вырастить их крупными. Растению требуются также бор, железо, цинк.

Для получения хорошего урожая свеклы стоит подготовить почву еще с осени: внести в нее перегной. Можно использовать для этой цели и калийно-фосфорные удобрения.