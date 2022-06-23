Что делать, если у огурцов, помидоров и перцев начали закручиваться верхушки

Закрученные верхушки у томатов, огурцов и перцев указывают на то, что с растением возникли проблемы. Если не принять меры, можно потерять урожай.

Если листья деформируются и увядают только в середине дня, значит, растениям не хватает влаги. От этого спасают проливы по утрам и проветривание теплицы днем.

Слишком влажный воздух тоже может привести к закручиванию верхушек. Чаще всего это случается в теплицах с плохой вентиляцией.

Жирование культур тоже может стать причиной закручивания верхушек. Такое происходит при чрезмерном внесении подкормок. Важно помнить, что в первые 2 недели после высадки растения не нуждаются в удобрениях, если почва была подготовлена должным образом.

Но можно обработать кусты салициловой кислотой или другим адаптационным средством, внести Корневин для формирования мощных корней. Избежать жирования помогут удобрения без азота.

Подкручивание верхушек может свидетельствовать об атаке вредителей, например, белокрылки. Если при осмотре обнаружены насекомые, нужна обработка инсектицидами.

У заболевших растений тоже закручиваются верхушки. Здесь главное определить вид болезни и выбрать подходящий препарат для борьбы с ней либо избавиться от пораженных растений.

Если деформируются верхушки у отдельных кустов, возможно, у них подгнивают корни. В этом случае стоит воспользоваться раствором янтарной кислоты.