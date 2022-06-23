Spectator: Франция и Германия оставили Украину наедине с Россией
Журналист периодического издания Spectator Эндрю Теттенборн утверждает, что власти Германии и Франции прекратили полномасштабную поддержку Украины.
23 июня публицист Эндрю Теттенборн написал колонку для журнала The Spectator, где обвинил Эммануэля Макрона и Олафа Шольца в отказе от полноценной поддержки Украины, поскольку в Европейском союзе участились разногласия по поводу необходимости оказания помощи Киеву в условиях российской военной спецоперации.
"Откровенно говоря, это означает, что они выбрали держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией в попытке договориться о наиболее приемлемых условиях из возможных", — констатировал Теттенборн.
При этом Эндрю Теттенборн подчёркивает, что с позицией Шольца и Макрона солидарны правительства Швеции и Италии, в то время как Литва и Польша выступают за безусловную военную и финансовую помощь Украине в наибольших масштабах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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