Журналист периодического издания Spectator Эндрю Теттенборн утверждает, что власти Германии и Франции прекратили полномасштабную поддержку Украины.

23 июня публицист Эндрю Теттенборн написал колонку для журнала The Spectator, где обвинил Эммануэля Макрона и Олафа Шольца в отказе от полноценной поддержки Украины, поскольку в Европейском союзе участились разногласия по поводу необходимости оказания помощи Киеву в условиях российской военной спецоперации.

"Откровенно говоря, это означает, что они выбрали держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией в попытке договориться о наиболее приемлемых условиях из возможных", — констатировал Теттенборн.

При этом Эндрю Теттенборн подчёркивает, что с позицией Шольца и Макрона солидарны правительства Швеции и Италии, в то время как Литва и Польша выступают за безусловную военную и финансовую помощь Украине в наибольших масштабах.