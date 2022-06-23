Командующий ВС Финляндии заявил о готовности к войне с Россией
Командующий ВС Финляндии Тимо Кивинен рассказал о готовности страны сражаться с Россией в случае возможной войны.
Тимо Кивинен в своём интервью рассказал о том, что Финляндия полностью подготовилась к угрозе войны с Российской Федерацией. Военные разработали тактику оборонительного боя и создали необходимый арсенал военной техники.
"Мы систематически развивали нашу военную оборону именно для такого типа военных действий, которые ведутся на Украине, с массированным использованием огневой мощи, бронетанковых сил и авиации",-сказал Кивинен новостному агентству «Reuters».
Важно отметить, что никаких доказательств о подготовке нападения со стороны России на территорию свой страны Командующий Внутренними силами обороны Финляндии Тимо Кивинен не предоставил.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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