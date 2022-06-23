AP: Байден призвал к налоговым каникулам на бензин в США
Президент Джо Байден предложил Конгрессу ввести трёхмесячную приостановку налогов на бензин и дизельное топливо в Соединенных Штатах.
В среду вечером Джо Байден решил призвать Конгресс США приостановить действие федеральных законов на бензин и дизельное топливо, чтобы сократить финансовое давление, вызванное увеличением цен на топливо.
"Это не уменьшит всю боль, но будет большим подспорьем...Я делаю свою часть. Я хочу, чтобы Конгресс, штаты и промышленность тоже внесли свой вклад",- сказал с трибуны Байден.
Следует отметить то, что Барак Обама, во время своей предвыборной кампании, осудил идею налоговых каникул, назвав такой шаг уловкой для прикрытия отсутствия реальных действий на благо общества.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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