AP: Байден призвал к налоговым каникулам на бензин в США

Президент Джо Байден предложил Конгрессу ввести трёхмесячную приостановку налогов на бензин и дизельное топливо в Соединенных Штатах.

В среду вечером Джо Байден решил призвать Конгресс США приостановить действие федеральных законов на бензин и дизельное топливо, чтобы сократить финансовое давление, вызванное увеличением цен на топливо.

"Это не уменьшит всю боль, но будет большим подспорьем...Я делаю свою часть. Я хочу, чтобы Конгресс, штаты и промышленность тоже внесли свой вклад",- сказал с трибуны Байден.

Следует отметить то, что Барак Обама, во время своей предвыборной кампании, осудил идею налоговых каникул, назвав такой шаг уловкой для прикрытия отсутствия реальных действий на благо общества.