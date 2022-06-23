Юэгуан: Россия может отнять у Литвы подаренные Сталиным территории

Китайский аналитик Хоуша Юэгуан утверждает, что Россия может предъявить территориальные претензии Литве.

Публицист китайского журнала "Гуаньча" Хоуша Юэгуан заявил о возможных территориальных претензиях России в адрес Литвы. По словм Юэгану, речь идёт о территориях, которые были переданы литовскому государству после окончания Великой отечественной войны.

Юэгуан напоминает, что по итогам Потсдамской конференции к Советскому Союзу от Германии перешёл Клайпедский порт, который позднее был передан Литве Иосифом Сталиным.

При этом Хоуша Юэгуан отметил, что при территориальных спорах Литва может быть исключена из регулярного состава НАТО, нахождение в котором возможно лишь в условиях отсутствия территориальных претензий к государствам-участникам альянса.