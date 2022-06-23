Кнутов: Россия и Беларусь могут ответить Литве на блокировку Калининграда
Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о способности создания РФ и Беларусью ответной блокировки Литвы.
22 июня Юрий Кнутов в своём интервью "Украине.ру" высказал мнение о том, что у Беларуси и России есть все шансы устроить блокировку Литвы в ответ на действия Вильнюса в отношении Калининградской области.
"Нам в конфликт втягиваться нельзя, нам нужно использовать сейчас все наши ресурсы, паромные ресурсы, все остальные, плюс экономические какие-то меры воздействия. Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики. Чтобы потом Литва попросила у Запада разрешить какие-то действия в отношении возможности перевозки грузов российских."- сказал Кнутов.
Также, помимо прочего, Юрий Кнутов в своём интервью обратил внимание на то, что Россия, несмотря на мнение и провокации со стороны западного мира, не готовится к нападению ни на какие страны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден: США и Евросоюз понимали последствия санкций против России
Для замены российского газа американский концерн Exxon Mobil инвестирует $30 млрд в СПГ из Катара
Politico: Шольц соврал об отправке тысяч солдат Германии в Литву
В ICON Park хотят снова запустить аттракцион, на котором в марте насмерть разбился подросток
Foreign Policy: Польша пошатнёт баланс сил в ЕС из-за Макрона и Шольца