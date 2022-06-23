Кнутов: Россия и Беларусь могут ответить Литве на блокировку Калининграда

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о способности создания РФ и Беларусью ответной блокировки Литвы.

22 июня Юрий Кнутов в своём интервью "Украине.ру" высказал мнение о том, что у Беларуси и России есть все шансы устроить блокировку Литвы в ответ на действия Вильнюса в отношении Калининградской области.

"Нам в конфликт втягиваться нельзя, нам нужно использовать сейчас все наши ресурсы, паромные ресурсы, все остальные, плюс экономические какие-то меры воздействия. Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики. Чтобы потом Литва попросила у Запада разрешить какие-то действия в отношении возможности перевозки грузов российских."- сказал Кнутов.

Также, помимо прочего, Юрий Кнутов в своём интервью обратил внимание на то, что Россия, несмотря на мнение и провокации со стороны западного мира, не готовится к нападению ни на какие страны.