Госдеп: Турция одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО на саммите в Мадриде
23 июня помощник госсекретаря Соединённых Штатов Карен Донфрид утверждает, что Турция, Финляндия и Швеция способны договориться о вступлении Скандинавских стран в НАТО на следующем саммите альянса.
В четверг сотрудник американского Госдепа арен Донфрид дала новое интервью представителям западной прессы, сообщив о том, что правительство Турции с большой долей вероятности одобрит вступление в НАТО для Финляндии и Швеции на саммите Североатлантического альянса в Мадриде.
"Мы уверены, что этот вопрос будет решен положительным образом. Во всем альянсе НАТО существует широкая и глубокая поддержка вступлению Финляндии и Швеции", - объяснила свою позицию Донфрид.
Примечательно, что ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заблокировал заявки Швеции и Финляндии в НАТО, сославшись на то, что данные государства поддерживают "Рабочую партию Курдистана", признанную в Турции террористической.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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