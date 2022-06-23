Госдеп: Турция одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО на саммите в Мадриде

23 июня помощник госсекретаря Соединённых Штатов Карен Донфрид утверждает, что Турция, Финляндия и Швеция способны договориться о вступлении Скандинавских стран в НАТО на следующем саммите альянса.

В четверг сотрудник американского Госдепа арен Донфрид дала новое интервью представителям западной прессы, сообщив о том, что правительство Турции с большой долей вероятности одобрит вступление в НАТО для Финляндии и Швеции на саммите Североатлантического альянса в Мадриде.

"Мы уверены, что этот вопрос будет решен положительным образом. Во всем альянсе НАТО существует широкая и глубокая поддержка вступлению Финляндии и Швеции", - объяснила свою позицию Донфрид.

Примечательно, что ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заблокировал заявки Швеции и Финляндии в НАТО, сославшись на то, что данные государства поддерживают "Рабочую партию Курдистана", признанную в Турции террористической.