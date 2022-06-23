Науседа: Литва готова к отказу России поставлять электроэнергию в Вильнюс

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности к отключению региональной энергосистемы.

Гитанас Науседа, после предупреждений Кремля об ответных мерах на литовский запрет транзита товаров для РФ, сообщил о полной готовности к возможному отключению электроэнергии в стране со стороны России.

"Мы готовы к недружественным действиям со стороны России, таким как отключение от системы БРЭЛЛ (электросети) или другим",- сказал глава Литвы в своём сообщении для Reuters.

Однако, примечателен тот факт, что литовский лидер уверен в том, что военного конфликта между Литвой и Российской Федерацией в ближайшее время точно не ожидается, все проблемы будут решаться дипломатическим путём.