Науседа: Литва готова к отказу России поставлять электроэнергию в Вильнюс
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности к отключению региональной энергосистемы.
Гитанас Науседа, после предупреждений Кремля об ответных мерах на литовский запрет транзита товаров для РФ, сообщил о полной готовности к возможному отключению электроэнергии в стране со стороны России.
"Мы готовы к недружественным действиям со стороны России, таким как отключение от системы БРЭЛЛ (электросети) или другим",- сказал глава Литвы в своём сообщении для Reuters.
Однако, примечателен тот факт, что литовский лидер уверен в том, что военного конфликта между Литвой и Российской Федерацией в ближайшее время точно не ожидается, все проблемы будут решаться дипломатическим путём.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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