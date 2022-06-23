Стремоусов: Евросоюз депортирует украинских беженцев для мобилизации на родине
Заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что европейские страны готовятся к массовой высылке украинских беженцев домой.
23 июня представитель военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов дал интервью российским журналистам, сообщив, что правительства государств-членов Европейского союза разрабатывают законный механизм высылки украинских беженцев в родную страну.
"Сейчас Европейский Союз рассматривает возможность того, что будут депортированы все украинские мужчины на Украину, чтобы пополнить ряды "могилизации". Не мобилизации, а именно "могилизации", — утверждает Стремоусов.
Также Кирилл Стремоусов отметил, что подобная мера лидеров стран ЕС согласована с администрацией Киева, которая хочет пополнить ряды вооружённых сил Украины из-за массового нежелания местных мужчин служить в армии во время российской военной спецоперациию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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