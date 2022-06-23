Депутат из Никарагуа Наварро назвал санкции бомбой замедленного действия

Вильфредо Наварро высказал своё мнение о том, что санкции являются бомбой замедленного действия.

Вильфредо Наварро высказал обеспокоенность темпами инфляции, вызванной введением антироссийских санкций Западом, так как это крайне негативно сказывается на уровне экономики развивающихся стран.

"Для стран, где проблемам самых бедных классов не уделяется внимания и нет смягчающих мер, санкции — это бомба замедленного действия. Она угрожает Эквадору, Бразилии, Сальвадору, Гватемале, Гондурасу, то есть странам, которые пытаются бороться с текущим кризисом и встречающим новые серьезные проблемы по мере его углубления",- рассказал Наварро в беседе с российскими журналистами.

Примечательно то, что ранее глава СВР РФ Нарышкин сообщил, что внешняя разведка выявила нежелание стран Латинской Америки, несмотря на давление США, вводить антироссийские санкции.