Экономист Розенцвет заявила о высоких рисках для финансовых систем России
Глава Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет утверждает, что российские финансово-экономические системы находятся в рискованном положении из-за санкций коллективного Запада.
В четверг российский экономист Алина Розенцвет пообщалась с сотрудниками прессы в ходе посещения Петербургского международного экономического форума. Журналисты спросили Розенцвет о состоянии экономики России в условиях беспрецедентного давления западных государств, которое усилилось после старта боевых действий на Украину.
"Риски для финансовой системы остаются крайне высокими, а проинфляционные факторы продолжают доминировать. Поэтому, с одной стороны, уровень ставки должен стимулировать кредитование и инвестиции, а с другой стороны — обеспечивать необходимое дезинфляционное влияние для возвращения инфляции к цели в 2024 году", — сообщила о своём мнении Алина Розенцвет.
Примечательно, что накануне экономист из Беларуси Ирина Новикова сообщила о негативных последствиях сильного укрепления белорусского рубля ввиду его потенциальной неконкурентоспособности на западных рынках при закупке товаров Минском.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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