Судзуки: Путин был вынужден начать спецоперацию в Украине
Японский парламентарий Мунэо Судзуки утверждает, что Владимир Путин был вынужден объявить о старте военной спецоперации на Украине.
Представитель японского парламента Мунэо Судзуки утверждает, что изначально считал неизбежным начало российской спецоперации на территории Украины, поскольку западные политики вынудили Владимира Путина к радикальным действиям по защитам национальных интересов России.
При этом Судзуки осудил деятельность правовых организаций мирового масштаба, которые мешают Москве отстаивать свои права на сохранность собственного государства путём спецоперации на Украине.
"Сейчас общее направление в том, что посягательство силой на суверенитет государства или его территорию — это нарушение международного права. Даже в ООН принята такая резолюция. Я же считаю, что была причина", - поделился мнением ;Мунэо Судзуки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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