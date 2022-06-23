Стиглиц: США начала новую холодную войну против России и Китая

Получивший Нобелевскую премию в области экономики Джозеф Стиглиц обвинил США в разжигании новой холодной войны с Россией и Китаем.

Утром четверга новостной интернет-журнал Sheerpost опубликовал интервью с лауреатом Нобелевской премии по экономике Джозефом Стиглицем, который выразил уверенность, что нынешняя администрация президента США Джо Байдена пытается инициировать новую холодную войну с Россией и Китаем на фоне спецоперации в Украине.

При этом Стиглиц выразил уверенность, что Соединённые Штаты не в состоянии выиграть эту войну, поскольку американское государство понесло репутационный урон после начала конфликтов в других государствах. В частности, Джозеф Стиглиц утверждает, что наибольший ущерб экономике и репутации США причинило стратегическое поражение Вашингтона на Ближнем Востоке.

Также Стиглиц утверждает, что ещё до Джо Байдена экс-президент США Дональд Трамп продемонстрировал неспособность Соединённых Штатов быть полноправным партнёром, а не эксплуататором других государств.