Киев намерен создать базу данных имущества поврежденного или уничтоженного войной
Замминистра инфраструктуры Украины Анатолий Комирный заявил в среду о создании базы данных, в которую войдут разрушенные в результате боевых действий дома.
Украинское правительство хочет создать базу данных имущества, уничтоженного российскими войсками в середине июля.
По мнению правительства туда, должны быть внесены жилые дома, разрушенные во время войны, заявил Анатолий Комирный.
Цель состоит в том, чтобы собрать данные, которые все украинцы могут использовать, в том числе, для получения компенсации в международных судах.
Отметим, что российская сторона неоднократно фиксировала факты, когда ВСУ использовали жилую застройку и здания учреждений для создания укрепрайонов.
Следственные органы ЛДНР и РФ регулярно отмечают факты, когда украинская артиллерия наносит ущерб жилому сектору в оставляемых населенных пунктах, в том числе с поддержкой свидетелей, граждан Украины, которые оставались в этих селениях.
Опубликовано: Тарас Медведев
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