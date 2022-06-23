Замминистра инфраструктуры Украины Анатолий Комирный заявил в среду о создании базы данных, в которую войдут разрушенные в результате боевых действий дома.

Украинское правительство хочет создать базу данных имущества, уничтоженного российскими войсками в середине июля.

По мнению правительства туда, должны быть внесены жилые дома, разрушенные во время войны, заявил Анатолий Комирный.

Цель состоит в том, чтобы собрать данные, которые все украинцы могут использовать, в том числе, для получения компенсации в международных судах.

Отметим, что российская сторона неоднократно фиксировала факты, когда ВСУ использовали жилую застройку и здания учреждений для создания укрепрайонов.

Следственные органы ЛДНР и РФ регулярно отмечают факты, когда украинская артиллерия наносит ущерб жилому сектору в оставляемых населенных пунктах, в том числе с поддержкой свидетелей, граждан Украины, которые оставались в этих селениях.