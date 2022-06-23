Стремоусов: Украина не сможет захватить Херсонскую область

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о невозможности контрнаступления ВСУ для захвата Херсона.

В интервью российским журналистам заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов высказался по поводу попыток ВСУ захватить Херсонскую область.

Стремоусов считает, что у украинских военных нет никаких шансов на проведение контрнаступления с целью захвата Херсона, ведь за последние месяцы все их попытки, которые в основном являются чисто теоретическими и информационными, закончились ничем.

Кирилл Стремоусов подчеркивает, что киевский режим пытается запугать население региона, в то время как мирные жители Херсонщины уже устали от постоянных угроз и провокаций власти Украины.