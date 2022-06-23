МИД России обвинил США в блокировании авиарейса с высланными российскими дипломатами

Россия обвиняет США в блокировании авиарейса, организованного для доставки высланных российских дипломатов.

Российский самолет должен был вывезти дипломатов, которым правительство США дало указание покинуть Соединенные Штаты до конца месяца, сообщили в МИД России.

Однако Вашингтон не допустил этого.

Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила о том, что Россия примет зеркальные ответные меры на этот недружественный шаг.

Госдепартамент США не комментировал ситуацию, лишь отметил, что Россия якобы искажает информацию.