МИД России обвинил США в блокировании авиарейса с высланными российскими дипломатами
Россия обвиняет США в блокировании авиарейса, организованного для доставки высланных российских дипломатов.
Российский самолет должен был вывезти дипломатов, которым правительство США дало указание покинуть Соединенные Штаты до конца месяца, сообщили в МИД России.
Однако Вашингтон не допустил этого.
Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила о том, что Россия примет зеркальные ответные меры на этот недружественный шаг.
Госдепартамент США не комментировал ситуацию, лишь отметил, что Россия якобы искажает информацию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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