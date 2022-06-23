Германия ответила на российские угрозы Литве

Германия выступает против ответных мер, которые Россия объявила против Литвы, заявил представитель федерального правительства.

Штеффен Хебестрайт, цитируемый среди прочих порталом tagesschau.de, подчеркнул, что ограничение движения товаров в Калининградскую область соответствует политике ЕС. Он подчеркнул, что согласно введенным санкциям запрещена перевозка некоторых товаров через Литву.

Хебестрайт добавил, что запрет не распространяется на лиц и товары, не подпадающие под санкции.

"Мы призываем Россию не предпринимать никаких действий, которые нарушали бы международное право", — заявил представитель правительства Германии.

По его словам, Германия "отвергает объявленные Россией ответные меры".

Еврокомиссия подтвердила, что Литва применяет санкции ЕС ограничивая железнодорожный транзит товаров из России. Об этом сообщил официальный представитель комиссии Эрик Мамер. Речь идет о прекращении транзита по железной дороге между регионами России и Калининградской областью строительных материалов, цемента, стали и металлопродукции. В ответ Москва пригрозила возмездием.

"Это не блокада", - подчеркнул представитель комиссии, опровергая обвинения России.

Эрик Мамер сообщил, что несанкционированные поставки товаров первой необходимости в Калининград продолжаются. Он добавил, что сейчас переходные периоды закончились и многие санкции в отношении российского экспорта, например, металлопродукции и строительных материалов, только вступили в силу.

Это означает, пояснил он, что Литва должна ввести дополнительный контроль за автомобильным и железнодорожным транзитом через территорию Европейского Союза. Он подчеркнул, что контроль должен быть соразмерным и эффективным и осуществляться на основе тщательного анализа, чтобы, с одной стороны, не допустить обхода санкций, а с другой стороны, обеспечить свободный транзит.

Представитель Еврокомиссии добавил, что Брюссель находится в контакте с властями Литвы и будет регулярно давать дополнительные указания.

Санкции, согласно которым Литва ограничила железнодорожный транзит, были приняты странами ЕС в середине марта, но вступили в силу 18 июня. Это был четвертый пакет ограничений, который включал в себя, в частности, железнодорожный транзит через Литву, связывающий российские регионы с Калининградом.