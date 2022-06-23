Депутат Госдумы Алексей Журавлев попал в ДТП на мотоцикле, сломав ключицу

Российский депутат Алексей Журавлев стал участником дорожно-транспортного происшествия во время поездки на мотоцикле.

Утром 23 июня ряд российских информационных агентств сообщил о том, что депутат Государственной думы России Алексей Журавлёв стал участником ДТП, которое привело его в больницу с переломом ключицы. Происшествие имело место в Москве.

По данным отечественных журналистов, Журавлёв двигался на мотоцикле марки BMW по Кутузовскому проспекту российской столицы. В один момент политик внезапно потерял управление транспортным средством, опрокинувшись с байка на дорогу.

В настоящий момент Алексей Журавлёв доставлен в одну из московских клиник с переломом ключицы. Отмечается, что депутат был госпитализирован, однако о других его повреждениях, полученных в ходе аварии, к текущему моменту ничего не известно.