Повысить урожайность томатов: эксперты подсказали, что для этого нужно сделать в конце июня
В этот период идет активное цветение и завязывание плодов. Потому очень важно соблюдать режимы поливов, подкормок и формирования куста.
Конец июня - важный период для томатов. В это время у растения начинается цветение, завязывание плодов, и уход за ним должен быть особенно тщательным.
Поливать томаты в среднем нужно раз в неделю, по утрам, и вода при этом должна быть теплой.
Растение также нужно пасынковать - в один-два стебля. Следует удалить и нижние листья - это способствует лучшему проветриванию растений, профилактике грибковых инфекций и ускорению наливания и созревания плодов.
В конце июня у молодого растения еще идет процесс наращивания вегетативной массы. Это значит, что культура нуждается в полном комплекте удобрений.
Для этого нужно приготовить раствор из 30 гр. аммиачной селитры и сульфата калия, 50 гр. суперфосфата, 3 гр. сульфата марганца, 2 гр. борной кислоты - на 10 л воды.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден: США и Евросоюз понимали последствия санкций против России
Для замены российского газа американский концерн Exxon Mobil инвестирует $30 млрд в СПГ из Катара
Politico: Шольц соврал об отправке тысяч солдат Германии в Литву
В ICON Park хотят снова запустить аттракцион, на котором в марте насмерть разбился подросток
Foreign Policy: Польша пошатнёт баланс сил в ЕС из-за Макрона и Шольца