Повысить урожайность томатов: эксперты подсказали, что для этого нужно сделать в конце июня

В этот период идет активное цветение и завязывание плодов. Потому очень важно соблюдать режимы поливов, подкормок и формирования куста.

Конец июня - важный период для томатов. В это время у растения начинается цветение, завязывание плодов, и уход за ним должен быть особенно тщательным.

Поливать томаты в среднем нужно раз в неделю, по утрам, и вода при этом должна быть теплой.

Растение также нужно пасынковать - в один-два стебля. Следует удалить и нижние листья - это способствует лучшему проветриванию растений, профилактике грибковых инфекций и ускорению наливания и созревания плодов.

В конце июня у молодого растения еще идет процесс наращивания вегетативной массы. Это значит, что культура нуждается в полном комплекте удобрений.

Для этого нужно приготовить раствор из 30 гр. аммиачной селитры и сульфата калия, 50 гр. суперфосфата, 3 гр. сульфата марганца, 2 гр. борной кислоты - на 10 л воды.