Готовим самых уловистых червей на рыбалку
Опытные рыбаки пришли к выводу, что рыба порой не хочет червя из-за специфического запаха.
Поэтому спецы прибегают к так называемой очистке червя. Один из рецептов такой процедуры прилагаем. Для проведения очистки необходимо выделить от 12 до 24 часов.
Для очистки необходимо приготовить: отрез х/б ткани, 2 гр ванили, столовую ложку сахара и немного воды.
Кроме того вам понадобиться и еще один нехитрый набор, который несложно будет подготовить.
Нужна будет старая чайная заварка, листья мяты, зеленый укроп, валериана, крапива, анис (подобные ароматизаторы) и трава из водоема, где вы ловите или подобного.
Как готовить червя
В емкости замачиваем ложку сахара и несколько грамм ванили (пакетик), тщательно размешиваем, отжимаем на ткань.
Червей выкладываем на бумагу по одному, очищая от земли, даем просохнуть и очиститься от грязи.
На влажную ткань со смесью сахара и ванили выкладываем все ароматизаторы, заварку и траву из водоема и помещаем туда наших червей.
Сворачиваем ткань в трубочку и укладываем все в коробку. Оставляем червей на процедуру на 24 часа, чтобы они хорошенько напитались ванильно-сахарным деликатесом.
На очищенного червя с полученным в результате нашей процедуры запахом можно ловить всю самую популярную рыбу такую как – карась, карп и лещ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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