Готовим самых уловистых червей на рыбалку

Опытные рыбаки пришли к выводу, что рыба порой не хочет червя из-за специфического запаха.

Поэтому спецы прибегают к так называемой очистке червя. Один из рецептов такой процедуры прилагаем. Для проведения очистки необходимо выделить от 12 до 24 часов.

Для очистки необходимо приготовить: отрез х/б ткани, 2 гр ванили, столовую ложку сахара и немного воды.

Кроме того вам понадобиться и еще один нехитрый набор, который несложно будет подготовить.

Нужна будет старая чайная заварка, листья мяты, зеленый укроп, валериана, крапива, анис (подобные ароматизаторы) и трава из водоема, где вы ловите или подобного.

Как готовить червя

В емкости замачиваем ложку сахара и несколько грамм ванили (пакетик), тщательно размешиваем, отжимаем на ткань.

Червей выкладываем на бумагу по одному, очищая от земли, даем просохнуть и очиститься от грязи.

На влажную ткань со смесью сахара и ванили выкладываем все ароматизаторы, заварку и траву из водоема и помещаем туда наших червей.

Сворачиваем ткань в трубочку и укладываем все в коробку. Оставляем червей на процедуру на 24 часа, чтобы они хорошенько напитались ванильно-сахарным деликатесом.

На очищенного червя с полученным в результате нашей процедуры запахом можно ловить всю самую популярную рыбу такую как – карась, карп и лещ.