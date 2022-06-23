FT: Берлин боится остановки прокачки газа из РФ на фоне поломки «Северного потока»
Новостной журнал Financial Times сообщает, что немецкое правительство допускает возможность полной остановки подачи газа из России в Германию.
Международное информационное агентство Financial Times опубликовало статью, в которой рассказало об опасениях членов немецкого правительства касательно полной остановки прокачки газа из России в Германию. По данным журналистов FT, подобный исход событий является вероятным ввиду поломки газовой турбины на российском трубопроводе "Северный поток".
Примечательно, что ранее пресс-служба Министерства энергетики Германии сообщила, что немецкие газохранилища заполнены лишь на 58 процентов, чего явно недостаточно в преддверии начала отопительного сезона.
Также американская газета Reuters утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц ведёт переговоры со странами G7 с целью добыть для России турбину фирмы Siemens, наличие которой восстановит работу российского газопровода.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден: США и Евросоюз понимали последствия санкций против России
Для замены российского газа американский концерн Exxon Mobil инвестирует $30 млрд в СПГ из Катара
Politico: Шольц соврал об отправке тысяч солдат Германии в Литву
В ICON Park хотят снова запустить аттракцион, на котором в марте насмерть разбился подросток
Foreign Policy: Польша пошатнёт баланс сил в ЕС из-за Макрона и Шольца