FT: Берлин боится остановки прокачки газа из РФ на фоне поломки «Северного потока»

Новостной журнал Financial Times сообщает, что немецкое правительство допускает возможность полной остановки подачи газа из России в Германию.

Международное информационное агентство Financial Times опубликовало статью, в которой рассказало об опасениях членов немецкого правительства касательно полной остановки прокачки газа из России в Германию. По данным журналистов FT, подобный исход событий является вероятным ввиду поломки газовой турбины на российском трубопроводе "Северный поток".

Примечательно, что ранее пресс-служба Министерства энергетики Германии сообщила, что немецкие газохранилища заполнены лишь на 58 процентов, чего явно недостаточно в преддверии начала отопительного сезона.

Также американская газета Reuters утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц ведёт переговоры со странами G7 с целью добыть для России турбину фирмы Siemens, наличие которой восстановит работу российского газопровода.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 
 

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