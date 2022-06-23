Экс-премьер Болгарии обвинил посла России в своей отставке

Экс-премьер Болгарии Кирил Петков обвинил в своём уходе с должности посла России Элеонору Митрофанову.

В четверг, 23 июня, болгарский политик Кирил Петков сделал заявление о том, что за его уход с поста премьера несут ответственность три политика и посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

"Это была честь для меня возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова", - высказал своё мнение Петков для новостного издания "Novinite".

Несмотря на то, что путём голосования парламента Болгарии Кирилу Петкову был вынесен вотум недоверия, он остаётся непреклонным и винит в случившимся вмешательство Российской Федерации.