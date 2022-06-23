Шесть человек погибли в авиакатастрофе вертолёта в США

Туристический вертолет UH-1B Bell времен войны во Вьетнаме разбился на шоссе в американском штате Западная Вирджиния.

В авиакатастрофе погибли шесть человек. Местные СМИ сообщают, что после падения вертолет загорелся. Государственное шоссе будет закрыто на 24 часа.

Как сообщило местное телевидение WSAZ со ссылкой на Рэя Брайанта, главу оперативного отдела Управления по кризисным ситуациям в Логане, вертолет, который находился в округе Логан, разбился в среду на Национальной дороге 17.

Личности пострадавших не установлены. По информации Брайанта, пассажиры не были местными.

Местное телевидение WSAZ поговорило с Бобби Чайлдсом, который живет примерно в миле от места аварии. После того, как женщина увидела происшествие, она сообщила службам и побежала на место крушения.

"Ожидается, что национальная дорога 17 останется закрытой на 24 часа во время расследования, проводимого Национальным советом по безопасности на транспорте и Федеральным авиационным управлением", - сказал Брайант, упомянув, что это был вертолет UH-1B Bell времен войны во Вьетнаме.