Вредители атакуют смородину и крыжовник: эксперты рассказали, как от них избавиться
Стеклянница, крыжовенная огнёвка, почтовый клещ одни из самых главных врагов этих плодовых кустарников, однако победить их реально.
Перечень вредителей. которые лишают части урожая ягод, а то и полностью, немало. Листовая галловая тля, разные виды щитовок, почтовый клещ и крыжовниковая побеговая тля - этот перечень можно продолжать и дальше.
К нему также можно добавить болезни: американскую мучнистую росу, антракноз, вирусную махровость черной смородины. Как с ними бороться?
Ранней весной и поздней осенью нужно по молодой завязи обрызгать культуры фунгицидами и инсектицидами (в разные дни).
Примерно за месяц до сбора урожая - опрыскать медным купоросом (35 %-ым). Вырезать старые, больные, загущающие ветки. Убирать опадающие листья под кустами - все это потом уничтожить.
Подкормить калийно-фосфорными удобрениями.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден: США и Евросоюз понимали последствия санкций против России
Для замены российского газа американский концерн Exxon Mobil инвестирует $30 млрд в СПГ из Катара
Politico: Шольц соврал об отправке тысяч солдат Германии в Литву
В ICON Park хотят снова запустить аттракцион, на котором в марте насмерть разбился подросток
Foreign Policy: Польша пошатнёт баланс сил в ЕС из-за Макрона и Шольца