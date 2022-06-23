Вредители атакуют смородину и крыжовник: эксперты рассказали, как от них избавиться

Стеклянница, крыжовенная огнёвка, почтовый клещ одни из самых главных врагов этих плодовых кустарников, однако победить их реально.

Перечень вредителей. которые лишают части урожая ягод, а то и полностью, немало. Листовая галловая тля, разные виды щитовок, почтовый клещ и крыжовниковая побеговая тля - этот перечень можно продолжать и дальше.

К нему также можно добавить болезни: американскую мучнистую росу, антракноз, вирусную махровость черной смородины. Как с ними бороться? 

Ранней весной и поздней осенью нужно по молодой завязи обрызгать культуры фунгицидами и инсектицидами (в разные дни).

Примерно за месяц до сбора урожая - опрыскать медным купоросом (35 %-ым). Вырезать старые, больные, загущающие ветки. Убирать опадающие листья под кустами - все это потом уничтожить.

Подкормить калийно-фосфорными удобрениями.

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 
 

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