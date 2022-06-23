В Германии не хватает более 200 тысяч квалифицированных рабочих и 20 тысяч учителей

Не хватает рук для работы, особенно если речь идет о квалифицированных рабочих - так в одном предложении резюмируется ситуация на рынке труда Германии, прежде всего в ремесленном производстве.

По данным Немецкого института экономики IW, в прошлом году не хватало почти 202 000 сотрудников. Компании срочно ищут подмастерьев и мастеров, которых в Германии просто не хватает.

С каждым годом становится хуже. По данным IW, ситуация в строительстве особенно драматична. Не хватает также мастеров и квалифицированных сантехников, а также специалистов по отоплению и кондиционированию воздуха. Эта ситуация в первую очередь беспокоит политиков, потому что, как выясняется, нехватка кадров может сорвать планы правительства Германии в области климата.

По мнению экспертов, нехватка квалифицированных рабочих может замедлить климатическую и энергетическую трансформацию в Германии. Будь то установка фотоэлектрических систем и тепловых насосов или энергосберегающий ремонт зданий. Во многих компаниях многочисленные заказы от клиентов не могут выполняться быстро из-за нехватки квалифицированного персонала.

Ремесленные ассоциации также сообщают о сокращении числа кандидатов в ученики в течение многих лет. И это огромная проблема, потому что сегодня многие классические ремесленные профессии становятся профессиями, необходимыми для достижения климатических целей.

Это электрики сантехники и кровельщики. Исследование, проведенное по заказу парламентской группы партии Зеленых, показывает, что к 2030 году потребуется около 440 000 дополнительных квалифицированных рабочих для выполнения энергетических целей федерального правительства.

А потребностей будет все больше. Это прежде всего строительство и обслуживание солнечных и ветряных электростанций, обслуживание электромобилей и энергосберегающий ремонт зданий.

Однако нехватка квалифицированных рабочих не ограничивается профильными профессиями. В сфере образования также возникают все более серьезные проблемы. Немецкий институт экономики IW указывает на разрыв примерно в 20 тыс. преподавателей, вызванное наплывом учеников из Украины.

По данным Профсоюза образования и науки (GEW), "в ближайшие пять-шесть лет в детских садах будет не хватать около 200 000 работников, а в школах — 250 000". Уже сегодня во многих землях Германии предлагается работа учителей и воспитателей, не имеющих прямого педагогического образования. Предполагается, что это один из способов залатать дыру в сфере образования.