Немецкие пенсионеры все чаще решаются на эмиграцию

Пенсионеры из Германии все чаще решают покинуть страну. Согласно последним рейтингам, немецкие пенсионеры охотно едут в Польшу, Чехию, Венгрию и Испанию.

По данным немецкого портала infranken.de, в связи с изменениями, внесенными в пенсионную систему, с 2022 года все больше пенсионеров в Германии решают эмигрировать. Более низкие пособия означают, что многие не имеют достаточных средств к существованию. Пенсионеры также сталкиваются с ростом стоимости жизни, ростом платы за лекарства и счетов.

По данным портала , стоимость жизни в других странах (не только в Европе) ниже, а уровень жизни пенсионеров выше. По оценкам, это позволяет им жить более беззаботной жизнью.

По последним данным, всего на 1 июля 2021 года было выплачено 21,224 млн пенсий, из них в 2020 году, по данным немецкого пенсионного страховщика, 248 тыс. пенсии для граждан Германии, оставшихся за границей. С годами число пенсионеров-эмигрантов неуклонно растет .



Польша лидирует в рейтинге стран, где чаще всего селятся немецкие пенсионеры. За ней следуют Чехия, Венгрия, Австрия и Испания. Швейцария, Португалия и Италия также охотно выбираются немецкими пенсионерами.

В исследованиях рассматривались стоимость жизни, вопросы здравоохранения, уровень преступности и общая безопасность в стране.