Байден ввел «повышение цен Путиным» в официальную терминологию Белого дома

Президент США Джо Байден выступил с большой речью, которая так и называлась «Выступление президента Байдена о ценах на бензин и повышении цен Путиным».

«Посмотрите на факты. С начала войны на Украине цены на газ в США выросли почти на 2 доллара за галлон. Но это было не просто вторжение Путина на Украину, это был отказ США и остального свободного мира позволить Путину спустить с рук то, чего мы не видели со времен Второй Мировой войны», - заявил Байден.

Байден при этом подчеркнул, что уже предупреждал народ США и союзных стран, что поддержка Украины не обойдется налогоплательщикам даром. Из их кармана оплачиваются военные и другие поставки, а также финансовая помощь Украине.

«Мы перекрыли поставки российской нефти в США и наши партнеры в ЕС сделали тоже самое зная, что мы получим более высокие цены на бензин. Мы могли бы закрыть глаза на действия Путина и цена на бензин не подскочила бы так. Но я считаю, что это было бы неправильно», - подчеркнул американский лидер.

Байден также напомнил, как в начале СВО России на Украине «американский народ поднялся» и оказал поддержку планам правительства США.

«Для всех республиканцев в Конгрессе, которые критикуют меня сегодня за высокие цены на бензин в Америке. Вы сейчас говорите, что мы были не правы поддерживая Украину…когда противостояли Путину? Что мы предпочли бы более низкие цены на бензин в Америке и железный кулак Путина в Европе? Я в это не верю. Простая правда заключается в том, что цены на бензин выросли на 2 доллара за галлон из-за безжалостной атаки Владимира Путина на Украину», - заявил Байден.