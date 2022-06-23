Новый "Чебурашка" избавит от "похмельного синдрома"
Кинокритик Денис Горелов оценил трейлер новой версии фильма с анимированным главным героем, где Гену сыграл Сергей Гармаш.
Семейный фильм режиссера Дмитрия Дьяченко заставляет по-новому посмотреть на знакомую советскому поколению детей историю с Чебурашкой.
Главный герой ленты и здесь - мультяшный. Зато все остальные - "настоящие". Одного из них - Гену- сыграл Сергей Гармаш. В кино также снялись Полина Максимова, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов и многие другие.
Премьера запланирована на 1 января 2023 года.
Кинокритик Денис Горелов в интервью порталу PopCornNews высказал надежду на успех картины. Он считает: если Гармаш "взялся за что-то, это может быть вполне неплохо".
По его мнению, второй раз "войти в воду", как 53 года назад, скорее всего, не получится, но лента наверняка заинтересует поколение помоложе.
Горелов отметил, что самое начало года - наиболее прибыльное время для российского проката. Велика вероячтность, что люди преодолеют "похмельный синдром", и придут на премьеру.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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