Новый "Чебурашка" избавит от "похмельного синдрома"

Кинокритик Денис Горелов оценил трейлер новой версии фильма с анимированным главным героем, где Гену сыграл Сергей Гармаш.

Семейный фильм режиссера Дмитрия Дьяченко заставляет по-новому посмотреть на знакомую советскому поколению детей историю с Чебурашкой.

Главный герой ленты и здесь - мультяшный. Зато все остальные - "настоящие". Одного из них - Гену- сыграл Сергей Гармаш. В кино также снялись Полина Максимова, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов и многие другие.

Премьера запланирована на 1 января 2023 года.

Кинокритик Денис Горелов в интервью порталу PopCornNews высказал надежду на успех картины. Он считает: если Гармаш "взялся за что-то, это может быть вполне неплохо".

По его мнению, второй раз "войти в воду", как 53 года назад, скорее всего, не получится, но лента наверняка заинтересует поколение помоложе.

Горелов отметил, что самое начало года - наиболее прибыльное время для российского проката. Велика вероячтность, что люди преодолеют "похмельный синдром", и придут на премьеру.